***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 15:59
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919012
BIST
16:261.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:267,3742
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1212
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:268,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1857
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:26408,16
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -12,39
|Açılış
|: 408,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:26
|CLEBI
|330,00
|214.663.328
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.097.803
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.515.113
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.373.251
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.862.118
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.361.262
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.373.617
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,12
|2.841.914.380
|% 4,23
|
|FROTO
|213,60
|2.289.819.145
|% -6,81
|
|THYAO
|14,15
|995.287.332
|% -2,75
|
|KRDMD
|7,51
|846.819.627
|% -1,31
|
|ODAS
|3,91
|709.227.348
|% 4,83
|
|GARAN
|9,12
|2.841.914.380
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,77
|706.002.591
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,17
|450.374.404
|% -0,46
|
|ODAS
|3,91
|709.227.348
|% 4,83
|
|TSKB
|1,71
|253.703.461
|% 1,18
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3703
|7,3742
|% -1,62
|
|Euro
|8,7950
|8,8045
|% -2,07
|
|Sterlin
|10,2222
|10,2734
|% -2,02
|
|Frank
|7,8948
|7,9424
|% -2,41
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% -1,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-22,93
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,43
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.760
|-58,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-57,84
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-27,99
|
|Çeyrek
|656
|672
|-13,99
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,77
|66,77
|-1,23
|