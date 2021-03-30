***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 13:53
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921760
BIST
15:471.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:478,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0799
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:479,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0561
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:47448,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,15
|Açılış
|: 448,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
447,41
BIST En Aktif Hisseler15:47
|JANTS
|621,50
|154.119.999
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|113.025.176
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|10.590.046
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.294.251
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.478.511
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|18.440.935
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|38.145.688
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,00
|1.166.157.664
|% 6,49
|
|GARAN
|6,84
|1.145.720.125
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,92
|726.890.521
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,93
|684.007.670
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,47
|673.808.191
|% 2,33
|
|EKGYO
|1,92
|726.890.521
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,24
|301.261.947
|% 4,20
|
|GARAN
|6,84
|1.145.720.125
|% -0,73
|
|IHLGM
|1,14
|164.002.081
|% 0,00
|
|TSKB
|1,36
|151.998.049
|% -1,45
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2695
|8,2794
|% 0,97
|
|Euro
|9,7064
|9,7238
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,3716
|11,4286
|% 1,17
|
|Frank
|8,7784
|8,8313
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2065
|2,2176
|% 1,33
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-29,16
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.965
|3.043
|7,22
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|3,49
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,75
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,10
|64,10
|-0,82
|
Seans Raporu
15:47
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