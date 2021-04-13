***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:00
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927198
BIST
12:531.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,26
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:538,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:539,7054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0113
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:53452,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,27
|Açılış
|: 452,78
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:53
|QUAGR
|21,90
|916.055
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|5.612.422
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.765.500
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.802.534
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.558.236
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.848.142
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.271.990
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|354.162
|% -9,85
|
|EREGL
|16,79
|539.367.943
|% 2,38
|
|FENER
|33,88
|445.658.358
|% 8,24
|
|GARAN
|6,61
|367.285.968
|% -0,15
|
|KOZAL
|112,10
|340.365.528
|% 0,18
|
|NTGAZ
|13,66
|306.534.527
|% -8,20
|
|TSKB
|1,29
|201.177.302
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,76
|263.334.502
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,03
|185.625.102
|% -1,93
|
|GSRAY
|3,57
|199.783.150
|% 0,85
|
|GARAN
|6,61
|367.285.968
|% -0,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1528
|% 0,04
|
|Euro
|9,6960
|9,7054
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,1932
|11,2493
|% 0,24
|
|Frank
|8,7785
|8,8313
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1678
|2,1786
|% 0,06
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,43
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-4,00
|
|Tam
|2.986
|3.062
|-6,73
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-3,25
|
|Çeyrek
|724
|740
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,56
|