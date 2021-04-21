***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:03
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929932
BIST
11:411.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,32
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:418,1442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:419,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:41466,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,86
|Açılış
|: 466,68
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:41
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.264.692
|% 9,52
|
|FENER
|34,98
|70.675.955
|% 9,31
|
|MTRYO
|2,15
|2.064.587
|% 8,04
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.254.583
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.970.476
|% -9,90
|
|ODAS
|2,47
|160.255.530
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,44
|631.332.763
|% -1,98
|
|GARAN
|6,97
|414.908.014
|% -1,69
|
|EREGL
|18,19
|338.379.739
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,13
|267.603.840
|% -0,97
|
|KOZAL
|108,30
|200.241.749
|% -0,64
|
|PETKM
|6,44
|631.332.763
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,07
|192.426.496
|% -2,36
|
|ODAS
|2,47
|160.255.530
|% -9,19
|
|EKGYO
|1,84
|110.744.296
|% 0,00
|
|GARAN
|6,97
|414.908.014
|% -1,69
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1396
|8,1442
|% 0,46
|
|Euro
|9,7921
|9,7996
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,3197
|11,3764
|% 0,44
|
|Frank
|8,8454
|8,8987
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1652
|2,1761
|% 0,44
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|1,85
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,13
|66,13
|-0,44
|
Seans Raporu
11:41
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11:53FADE
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 65 kaybederek (% -0.82 ) 1, 411
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11:50XU100
Endeks 1, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 5, 348.00 milyon TL de
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11:50BJKAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 039 adet işlem