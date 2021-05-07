***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 13:08
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935213
BIST
14:061.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
14:068,2951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
14:0610,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
14:06484,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,88
|Açılış
|: 484,45
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler14:04
|IHGZT
|1,43
|7.196.158
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.609.916
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,05
|115.031.854
|% 8,63
|
|FLAP
|2,44
|23.301.185
|% 8,44
|
|VAKFN
|15,54
|4.865.356
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|65.199.591
|% -8,17
|
|SONME
|28,14
|2.595.226
|% -7,74
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|PETKM
|6,58
|4.239.249.378
|% -4,64
|
|KOZAL
|129,30
|1.259.379.766
|% 5,55
|
|GARAN
|7,61
|963.968.805
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,26
|744.982.096
|% -0,24
|
|TUPRS
|96,00
|664.936.639
|% 4,69
|
|PETKM
|6,58
|4.239.249.378
|% -4,64
|
|TSKB
|1,30
|342.768.426
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,11
|390.065.955
|% 1,44
|
|GARAN
|7,61
|963.968.805
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,17
|146.280.193
|% 1,74
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2912
|8,2949
|% 0,31
|
|Euro
|9,9911
|10,0192
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,4831
|11,5407
|% 0,27
|
|Frank
|9,0696
|9,1242
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2013
|2,2123
|% 0,14
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,60
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|0,13
|