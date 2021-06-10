***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 14:29
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941712
BIST
15:591.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.461
En Düşük
1.450
15:598,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0974
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:5910,3556
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1114
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:59515,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,72
|Açılış
|: 515,93
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EMKEL
|2,09
|5.768.373
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.862.417
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.597.190
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.517.012
|% 9,97
|
|FENER
|36,52
|383.718.602
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|67.114.139
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.185.310
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|358.633.426
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|TKURU
|177,30
|5.722.072
|% -8,84
|
|KOZAL
|129,70
|1.869.225.637
|% 3,35
|
|GARAN
|8,45
|983.021.977
|% 1,08
|
|THYAO
|14,50
|867.371.910
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,13
|489.466.147
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,52
|464.087.272
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,13
|489.466.147
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,29
|368.103.870
|% 0,88
|
|GARAN
|8,45
|983.021.977
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,27
|113.253.906
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.823.964
|% 1,61
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4904
|8,4925
|% -1,13
|
|Euro
|10,3498
|10,3556
|% -1,06
|
|Sterlin
|11,9681
|12,0281
|% -0,99
|
|Frank
|9,4310
|9,4878
|% -1,25
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -1,22
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,17
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-57,54
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-27,84
|
|Çeyrek
|819
|839
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:10DZGYO
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 481, 773 adet işlem
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16:09FENER
Yüzde 9.63 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 567, 522 adet işlem
-
16:08MAVI
Yüzde 7.32 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 893 adet işlem
-
16:07GSRAY
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 717, 701 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 10, 982.00 milyon TL de