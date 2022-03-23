***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 10:19
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012181
BIST
11:492.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,25
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:4914,8192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:4916,3317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0274
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:49916,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 916,67
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,31
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ENSRI
|16,94
|31.231.596
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.985.718
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.125.734
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,18
|75.409.005
|% 9,07
|
|IDEAS
|25,24
|21.423.538
|% 8,61
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.417.069
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|DIRIT
|3,20
|77.379
|% -4,48
|
|GARAN
|12,06
|1.343.422.955
|% 1,09
|
|THYAO
|28,62
|977.590.646
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,31
|652.886.117
|% 0,33
|
|EREGL
|33,46
|587.030.125
|% -1,01
|
|SISE
|14,23
|410.031.040
|% -0,84
|
|GARAN
|12,06
|1.343.422.955
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,07
|333.319.211
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|174.162.749
|% 0,85
|
|ODAS
|1,65
|87.919.249
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|652.886.117
|% 0,33
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8148
|14,8192
|% -0,02
|
|Euro
|16,3215
|16,3317
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,5415
|19,6395
|% -0,34
|
|Frank
|15,7930
|15,8882
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9382
|3,9579
|% -0,08
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|1,48
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,90
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04AKSA
Yüzde 6.29 oranında artışla 39.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 969 adet işlem
-
12:03EGSER
Yüzde 4.65 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 111 adet işlem
-
12:02ISYAT
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 880, 331 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 38 kaybederek (% -0.06 ) 2, 442
-
12:01XU100
Endeks 2, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 11, 058.00 milyon TL de