***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 13:14
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059601
BIST
16:093.210
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 67,23
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.214
En Düşük
3.160
16:0918,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:0918,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1400
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:091.000,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.000,68
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:09
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.811.888
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.836.297
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.265.729
|% 9,97
|
|BRKSN
|10,49
|5.177.476
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.398.594
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,44
|87.743.429
|% -6,95
|
|OSMEN
|31,78
|7.946.416
|% -5,42
|
|PENTA
|391,30
|61.217.660
|% -5,35
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|AKBNK
|13,01
|5.287.228.926
|% 9,79
|
|YKBNK
|7,77
|4.617.858.263
|% 2,64
|
|HALKB
|9,07
|3.569.708.880
|% 6,46
|
|THYAO
|71,65
|3.424.074.663
|% 0,77
|
|GARAN
|23,74
|3.076.462.255
|% 4,49
|
|YKBNK
|7,77
|4.617.858.263
|% 2,64
|
|AKBNK
|13,01
|5.287.228.926
|% 9,79
|
|HALKB
|9,07
|3.569.708.880
|% 6,46
|
|EKGYO
|4,06
|1.379.346.345
|% 1,50
|
|VAKBN
|8,27
|2.630.778.868
|% 7,96
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2148
|18,2240
|% 0,15
|
|Euro
|18,2400
|18,2448
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,9618
|21,0670
|% 0,12
|
|Frank
|18,4458
|18,5569
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8322
|4,8565
|% 0,14
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|12,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,49
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.740
|6.791
|26,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|13,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|2,35
|
Seans Raporu
16:09
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16:24HLGYO
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 878, 510 adet işlem
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16:23XU100
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16:21SOKM
Yüzde 6.01 oranında artışla 17.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 231, 021 adet işlem
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, PETKM, TUPRS