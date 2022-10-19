***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 10:48
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072809
BIST
12:343.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 34,15
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
12:3418,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
12:3418,2502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0786
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2363
12:34981,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,35
|Açılış
|: 981,13
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:34
|GESAN
|149,60
|452.199.279
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|268.491.545
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.735.684
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|38.449.441
|% 9,94
|
|CONSE
|7,53
|248.346.405
|% 9,93
|
|KIMMR
|6,67
|5.038.006
|% -7,62
|
|MEGAP
|4,17
|21.893.946
|% -6,92
|
|MEGAP
|4,17
|21.893.946
|% -6,92
|
|ODAS
|7,87
|2.670.308.223
|% -5,97
|
|AKFGY
|4,18
|214.466.103
|% -5,64
|
|THYAO
|98,25
|3.155.648.170
|% 1,03
|
|ODAS
|7,87
|2.670.308.223
|% -5,97
|
|AKBNK
|15,25
|1.648.979.527
|% 1,06
|
|YKBNK
|9,51
|1.575.823.666
|% 1,28
|
|TUPRS
|358,90
|1.467.268.578
|% 0,03
|
|ODAS
|7,87
|2.670.308.223
|% -5,97
|
|EKGYO
|4,45
|827.040.417
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,51
|1.575.823.666
|% 1,28
|
|AKBNK
|15,25
|1.648.979.527
|% 1,06
|
|ISCTR
|9,60
|938.441.648
|% 1,37
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5988
|% 0,08
|
|Euro
|18,2421
|18,2502
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,8769
|20,9816
|% -0,50
|
|Frank
|18,5044
|18,6159
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% -0,02
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-11,16
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,50
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.650
|6.727
|-37,00
|
|Yarım
|3.240
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|0,74
|