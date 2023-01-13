***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:00
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101746
BIST
11:154.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,02
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:1518,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:1520,3913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:151.149,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.149,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.150,60
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ONCSM
|37,40
|4.877.521
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.767.817
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|6.131.805
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|303.642.619
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,96
|1.376.380.703
|% -6,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,60
|92.538.220
|% -4,96
|
|BIOEN
|15,58
|9.466.188
|% -4,83
|
|SDTTR
|68,50
|303.642.619
|% 9,95
|
|ENJSA
|30,66
|141.681.729
|% -1,41
|
|ALFAS
|237,60
|92.538.220
|% -4,96
|
|GESAN
|184,90
|91.439.343
|% -0,11
|
|AHGAZ
|90,80
|84.895.975
|% -2,10
|
|IHLGM
|1,04
|9.018.176
|% 0,00
|
|PRDGS
|7,13
|40.808.598
|% 0,85
|
|GMTAS
|7,44
|37.247.034
|% 4,49
|
|ENJSA
|30,66
|141.681.729
|% -1,41
|
|SDTTR
|68,50
|303.642.619
|% 9,95
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7897
|18,7925
|% 0,05
|
|Euro
|20,3843
|20,3893
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8964
|23,0113
|% 0,12
|
|Frank
|20,1566
|20,2781
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.148
|1,21
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.744
|7.802
|-8,00
|
|Yarım
|3.771
|3.818
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.909
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|0,05
|