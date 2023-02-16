***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:44
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114197
BIST
15:005.063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,91
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:0018,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:0020,2040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0458
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:001.113,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.113,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:00
|OYAKC
|30,14
|213.628.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.433.079
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|251.545.784
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.106.840
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.642.665
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|27.160.855
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.510.985
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.359.734
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.405.274
|% -9,95
|
|THYAO
|142,20
|6.865.325.753
|% 1,64
|
|EREGL
|43,90
|5.638.543.141
|% 6,24
|
|TUPRS
|632,30
|4.042.332.537
|% 9,98
|
|KRDMD
|19,23
|2.990.012.388
|% 9,95
|
|SISE
|44,88
|2.977.804.520
|% 5,11
|
|AKBNK
|16,40
|2.858.600.521
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,28
|1.521.437.457
|% 3,80
|
|KRDMD
|19,23
|2.990.012.388
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,46
|1.038.086.027
|% 3,61
|
|EREGL
|43,90
|5.638.543.141
|% 6,24
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8452
|18,8491
|% 0,00
|
|Euro
|20,1955
|20,2040
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6534
|22,7670
|% 0,20
|
|Frank
|20,3630
|20,4857
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0111
|5,0362
|% 0,04
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.565
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.696
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,24
|
Seans Raporu
15:00
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