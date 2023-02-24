***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2023 15:59
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116704
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0946
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:27
|EMKEL
|5,39
|41.870.097
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|31.801.895
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.208.301.912
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|54.215.395
|% 9,99
|
|BRSAN
|76,75
|26.740.007
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,93
|1.098.724.515
|% -7,28
|
|DERHL
|5,32
|24.422.538
|% -6,67
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|VKING
|31,86
|12.547.665
|% -5,74
|
|KRDMD
|22,58
|6.022.261.609
|% 3,86
|
|EKGYO
|8,68
|5.509.359.281
|% 7,29
|
|EREGL
|44,46
|5.074.357.002
|% 0,18
|
|ASTOR
|37,06
|3.381.236.333
|% 8,49
|
|TUPRS
|599,10
|3.251.876.307
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,68
|5.509.359.281
|% 7,29
|
|ALBRK
|2,93
|1.098.724.515
|% -7,28
|
|KRDMD
|22,58
|6.022.261.609
|% 3,86
|
|BUCIM
|8,02
|1.572.392.978
|% 4,29
|
|DOHOL
|9,21
|1.106.093.921
|% 5,50
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8764
|18,8834
|% 0,05
|
|Euro
|19,9228
|19,9295
|% -0,47
|
|Sterlin
|22,4764
|22,5892
|% -0,65
|
|Frank
|20,0489
|20,1696
|% -0,46
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.101
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.502
|7.555
|-69,00
|
|Yarım
|3.665
|3.697
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|0,25
|
Seans Raporu
17:27
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