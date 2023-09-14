***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 14:54
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195016
BIST
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17:067.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -65,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:0626,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:0628,7805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,1389
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7449
17:061.647,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.647,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ELITE
|39,60
|43.905.510
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.133.357
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.204.002.645
|% 9,99
|
|INGRM
|667,20
|125.788.977
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|57.995.221
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|131.023.767
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|21.557.043
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|DESA
|20,62
|49.494.955
|% -9,96
|
|SASA
|48,42
|7.537.576.173
|% -2,58
|
|SISE
|55,25
|6.159.688.804
|% 0,00
|
|THYAO
|231,80
|5.697.189.046
|% 0,04
|
|ISCTR
|21,40
|5.293.037.072
|% -0,65
|
|ENKAI
|37,94
|4.787.482.965
|% 2,71
|
|ISCTR
|21,40
|5.293.037.072
|% -0,65
|
|KATMR
|2,00
|482.420.958
|% -3,85
|
|YKBNK
|15,94
|3.577.537.397
|% -2,45
|
|ZOREN
|4,75
|1.020.513.777
|% -1,25
|
|EKGYO
|8,42
|1.524.267.712
|% -0,59
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9454
|26,9511
|% 0,06
|
|Euro
|28,7628
|28,7805
|% -0,48
|
|Sterlin
|33,3756
|33,5430
|% -0,51
|
|Frank
|29,9713
|30,1519
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1635
|7,1994
|% 0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-5,80
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|11.006
|11.092
|-13,00
|
|Yarım
|5.520
|5.569
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,57
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|1,39
|