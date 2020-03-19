***AYEN* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
19.03.2020 16:25
***AYEN******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYEN, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYEN 1 AYEN ENERJI A.S. E BAHAR TÜRKER 3.722.150,508
AYEN 2 AYEN ENERJI A.S. E HÜSEYIN TÜRKER 321.246,043
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MUHITTIN ÜNLÜ 0,840
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830760
BIST
16:4984.745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -831,21
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:496,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0592
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:497,0721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:49308,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,94
|Açılış
|: 308,78
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|202.783.234
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.798
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.239.459
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.849.088
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,70
|90.236.756
|% -10,48
|
|LKMNH
|4,25
|887.804
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.543.012
|% -9,95
|
|TKNSA
|3,80
|46.958.850
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.331.124
|% -9,94
|
|GARAN
|7,67
|768.049.266
|% -4,13
|
|ASELS
|21,10
|690.880.019
|% -2,94
|
|THYAO
|7,96
|592.746.422
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,90
|329.896.459
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|202.783.234
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|329.896.459
|% -4,04
|
|GARAN
|7,67
|768.049.266
|% -4,13
|
|ODAS
|1,18
|105.393.055
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,74
|63.902.629
|% -3,90
|
|THYAO
|7,96
|592.746.422
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5729
|7,6109
|% 0,79
|
|Frank
|6,6756
|6,7158
|% 0,14
|
|Riyal
|1,7340
|1,7427
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-17,52
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-17,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-14,85
|
|Yarım
|997
|1.024
|-7,18
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|11,86
|11,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|0,85
|