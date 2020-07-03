***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.07.2020 16:27
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854404
BIST
16:15115.801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.106,59
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.580
16:156,8706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
16:157,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
16:15392,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 392,11
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.070.843
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.467.267
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.402.314
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|CMBTN
|64,55
|21.313.487
|% -7,32
|
|KRDMA
|4,70
|28.481.794
|% -6,75
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,93
|814.722.466
|% -2,69
|
|KARSN
|3,46
|741.116.706
|% 4,85
|
|GARAN
|8,21
|649.570.150
|% -1,79
|
|ODAS
|2,62
|634.993.618
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,14
|579.459.667
|% -3,09
|
|SKBNK
|1,57
|471.676.355
|% 4,67
|
|IEYHO
|1,03
|319.561.356
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,03
|578.593.039
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,78
|463.303.955
|% 1,14
|
|ODAS
|2,62
|634.993.618
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5297
|8,5725
|% 0,12
|
|Frank
|7,2277
|7,2712
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8254
|1,8345
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,06
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|5,10
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,30
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,60
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|
Seans Raporu
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16:26CMENT
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 115 adet işlem
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16:25CMENT
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 865 adet işlem
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16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, VAKBN, SISE
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16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1294, 24 kaybederek (% -1.20 ) 106, 991
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KPHOL, SKBNK, ORMA, METAL, IHYAY, HDFGS, ISBIR