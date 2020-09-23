***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.09.2020 11:52
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.09.2020
Tescil Tarihi
18.09.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.09.2020 tarih ve 10163 sayı
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 13 Eylül 2020 tarihli Genel Kurul kararı, 18 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 18 Eylül 2020 tarih ve 10163 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876276
BIST
15:201.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:207,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:208,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:20466,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,37
|Açılış
|: 466,02
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ADESE
|2,31
|364.712.347
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.486.918
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.795.694
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|51.808.620
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,83
|1.646.978.109
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,34
|785.756.084
|% 1,83
|
|PETKM
|4,21
|756.105.956
|% -0,47
|
|ADESE
|2,31
|364.712.347
|% 10,00
|
|GARAN
|6,57
|321.121.475
|% 1,55
|
|SISE
|6,83
|1.646.978.109
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,34
|785.756.084
|% 1,83
|
|PETKM
|4,21
|756.105.956
|% -0,47
|
|ADESE
|2,31
|364.712.347
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,08
|145.951.422
|% 1,89
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6876
|7,6929
|% 0,40
|
|Euro
|8,9936
|8,9987
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7580
|9,8069
|% 0,24
|
|Frank
|8,3143
|8,3644
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0444
|2,0547
|% 0,33
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.080
|3.157
|-35,33
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-17,10
|
|Çeyrek
|747
|763
|-8,55
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:34IZFAS
Yüzde 9.85 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 523 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 86 artarak (% 0.81 ) 1, 234
-
15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, KRDMD, PETKM
-
15:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, PETKM, KRDMD
-
15:33XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de