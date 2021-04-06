***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2021 14:18
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
, Vizyon Grup
Bağımsız Denetim A.Ş.
'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923785
BIST
15:031.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,50
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:038,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:039,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0427
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:03455,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,29
|Açılış
|: 455,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:03
|FMIZP
|161,70
|179.835.520
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|172.665
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|433.558
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|199.988.008
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|119.013.367
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.696.173
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.874.823
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.568.179
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|GUBRF
|79,55
|595.085.410
|% 2,05
|
|KOZAL
|123,70
|592.903.654
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|TSKB
|1,37
|168.354.946
|% -1,44
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,19
|169.233.871
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1437
|8,1493
|% 0,58
|
|Euro
|9,6272
|9,6339
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2398
|11,2962
|% 0,12
|
|Frank
|8,6604
|8,7126
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,71
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|9,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.994
|3.069
|23,43
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,34
|
|Çeyrek
|726
|742
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|0,68
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:19XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 11, 895.00 milyon TL de
-
15:19METRO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 175 adet işlem
-
15:18VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 665 adet işlem
-
15:17EDIP
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 114, 654 adet işlem
-
15:15GLRYH
Yüzde -65.45 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 372, 716 adet işlem