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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.04.2021 14:18



***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
, Vizyon Grup 
Bağımsız Denetim A.Ş.
'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923785


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FMIZP 161,70 179.835.520 % 10,00  
MTRKS 30,80 172.665 % 10,00  
NTGAZ 12,43 433.558 % 10,00  
JANTS 994,00 199.988.008 % 9,99  
DOCO 713,30 119.013.367 % 9,99  
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Altın Gr. 455 455 5,11  
Cumhuriyet 3.006 3.051 22,00  
Tam 2.994 3.069 23,43  
Yarım 1.447 1.485 11,34  
Çeyrek 726 742 5,66  
Gümüş.Ons 25,03 25,05 0,15  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,07  
B. Petrol 62,83 62,83 0,68  
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