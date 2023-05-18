***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
18.05.2023 16:59
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 18.05.2023 tarih ve 10834 sayılı Türkiye Ticaret Sicimi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Esas sözlememizin güncel hali Ek'te yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/07/2013 11/07/2013 8361
6 15/05/2018 21/05/2018 9582
6 18/01/2023 18/01/2023 10750
6 17/05/2023 18/05/2023 10834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152395
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0484
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8053
En Düşük
19,6437
18:0521,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1104
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -13,48
|Açılış
|: 1.245,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7891
|19,8053
|% 0,24
|
|Euro
|21,3272
|21,3340
|% -0,51
|
|Sterlin
|24,5192
|24,6422
|% -0,29
|
|Frank
|21,7900
|21,9212
|% -0,49
|
|Riyal
|5,2628
|5,2892
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-27,39
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-14,71
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.449
|4.600
|15,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.293
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,91
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem