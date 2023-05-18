***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 18.05.2023 tarih ve 10834 sayılı Türkiye Ticaret Sicimi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Esas sözlememizin güncel hali Ek'te yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 05/07/2013 11/07/2013 83616 15/05/2018 21/05/2018 95826 18/01/2023 18/01/2023 107506 17/05/2023 18/05/2023 10834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152395BIST