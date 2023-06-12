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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

12.06.2023 17:28
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/06/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çelik hasır, mesnet sehpası, soğuk çekilmiş kangal ve diğer ürettiğimiz ürünlerin satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
Edinim Yöntemi
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İngiltere'de kuruluş işlemlerinin başlanması ve tamamlanmasını takiben
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Şirketin ticari faaliyeti konusu çelik hasır, mesnet sehpası, soğuk çekilmiş kangal ve diğer ürettiğimiz ürünlerin satışı ile Pazar payının artırılması amacıyla İngiltere'de yeni bir şirket kurulmasına, karar verilmiştir.
Kuruluşu planlanan şirketin İngiltere'nin hangi şehrinde olacağı ve sermayesi henüz belirlenmemiştir.
Şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması ve yasal izinlerin alınması ile yukarıdaki bilgiler güncellenerek Kamuoyuna duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158046


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Cumhuriyet 9.903 10.051 20,00  
Tam 9.854 10.110 29,27  
Yarım 4.827 4.922 53,00  
Çeyrek 2.413 2.461 30,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 -0,24  
Gümüş Gr. 18,23 18,25 -0,02  
B. Petrol 72,73 72,73 -2,06  
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