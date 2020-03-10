***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 343.116.474 402.090.130Satışların Maliyeti28 -327.164.290 -379.430.725TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.952.184 22.659.405BRÜT KAR (ZARAR)15.952.184 22.659.405Genel Yönetim Giderleri29 -2.488.983 -1.878.347Pazarlama Giderleri20 -6.783.103 -5.396.532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.956.835 2.452.980Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -8.819.199 -6.724.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.817.734 11.112.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.337.593 37.142Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -3.551 -4.710FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.151.776 11.145.395Finansman Gelirleri33 1.331.508 780.718Finansman Giderleri33 -5.498.997 -7.011.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.984.287 4.914.951Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri69.729 -1.146.199Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -43.872 -977.556Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 113.601 -168.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.054.016 3.768.752DÖNEM KARI (ZARARI)2.054.016 3.768.752Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları36 2.054.016 3.768.752Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00140000 0,00250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.818.177 10.376.232Dönem Karı (Zararı)2.054.016 3.768.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-142.348 1.741.625Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17,18,19 1.913.314 1.823.951Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.274.597 23.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.274.597 23.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-642.514 381.354Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri442.565 1.012.321Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.085.079 -630.967Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.589 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-20.589 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-117.962 157.502Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -23.342Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -620.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.729.845 5.221.532Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -802.636 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.626.996 -5.174.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 145.096 -95.891Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.298.823 72.168Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -7.233.502 2.992.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 427.542 5.629.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 497.268 -210.900Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -358.774 -482.363Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 983.887 2.529.807İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.283.101 -38.794Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.818.177 10.731.909Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -355.677YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.593.885 -2.415.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 23.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.338.659 -2.438.787Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 3.389 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.258.615 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.799.828 -4.162.289Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 22.671.238 -3.020.315Ödenen Temettüler-751.410 -1.051.974Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-120.000 -90.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.387.766 3.798.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.387.766 3.798.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.125.322 1.326.827DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.513.088 5.125.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.513.088 5.125.322Finansal Yatırımlar7 802.636 0Ticari Alacaklar32.105.920 38.175.481İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9,37 11.782 18.973İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 32.094.138 38.156.508Diğer Alacaklar245.067 405.063İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 245.067 405.063Türev Araçlar93.587 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 93.587 0Stoklar12 26.329.877 15.031.054Peşin Ödenmiş Giderler13 10.805.610 2.534.334Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 55.103Diğer Dönen Varlıklar26 282.248 141.396ARA TOPLAM86.178.033 61.467.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR86.178.033 61.467.753DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar88.739 73.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 88.739 73.839Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 1.422.221 192.550Maddi Duran Varlıklar17 17.707.440 22.732.430Kullanım Hakkı Varlıkları19 5.474.255 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 8.503 6.868Peşin Ödenmiş Giderler13 630.975 1.668.749Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.677.101 1.559.139TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.009.234 26.233.575TOPLAM VARLIKLAR113.187.267 87.701.328KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 43.574.480 19.755.978Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 501.850 0Ticari Borçlar16.558.516 17.216.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 16.558.516 17.216.053Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 708.490 580.614Diğer Borçlar840.957 1.199.731İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 555.261 638.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 285.696 560.907Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.524.198 6.540.311İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13,37 7.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 7.516.698 6.540.311Kısa Vadeli Karşılıklar1.515.617 134.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 330.728 134.473Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.184.889 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 90.636ARA TOPLAM71.224.108 45.517.796TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.224.108 45.517.796UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.047.384 2.696.498Uzun Vadeli Karşılıklar800.480 527.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 800.480 527.542TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.847.864 3.224.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.071.972 48.741.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.115.295 38.959.492Ödenmiş Sermaye27 15.028.200 15.028.200Sermaye Düzeltme Farkları27 545.688 545.688Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-334.163 -234.362Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.163 -234.362Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -334.163 -234.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.998 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)72.998 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)27 72.998 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.975.695 1.816.833Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 20.772.861 18.034.381Net Dönem Karı veya Zararı36 2.054.016 3.768.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.115.295 38.959.492TOPLAM KAYNAKLAR113.187.267 87.701.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.028.200 545.688 -189.798 -189.798 -189.798 1.588.268 14.756.739 4.648.181 19.404.920 36.377.278 36.377.278Diğer Düzeltmeler-90.000 -90.000 -90.000 -90.000Transferler228.565 4.419.616 -4.648.181 -228.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.564 -44.564 -44.564 3.768.752 3.768.752 3.724.188 3.724.188Dönem Karı (Zararı)3.768.752 3.768.752 3.768.752 3.768.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.564 -44.564 -44.564 -44.564 -44.564Kar Payları-1.051.974 -1.051.974 -1.051.974 -1.051.974Dönem Sonu Bakiyeler27 15.028.200 545.688 -234.362 -234.362 -234.362 1.816.833 18.034.381 3.768.752 21.803.133 38.959.492 38.959.492Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 15.028.200 545.688 -234.362 -234.362 -234.362 1.816.833 18.034.381 3.768.752 21.803.133 38.959.492 38.959.492Diğer Düzeltmeler-120.000 -120.000 -120.000 -120.000Transferler158.862 3.609.890 -3.768.752 -158.862Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99.801 -99.801 -99.801 72.998 72.998 72.998 2.054.016 2.054.016 2.027.213 2.027.213Dönem Karı (Zararı)2.054.016 2.054.016 2.054.016 2.054.016Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99.801 -99.801 -99.801 72.998 72.998 72.998 -26.803 -26.803Kar Payları-751.410 -751.410 -751.410 -751.410Dönem Sonu Bakiyeler27 15.028.200 545.688 -334.163 -334.163 -334.163 72.998 72.998 72.998 1.975.695 20.772.861 2.054.016 22.826.877 40.115.295 40.115.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.054.016 3.768.752DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-99.801 -44.564Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -124.751 -55.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.950 11.141Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 24.950 11.141Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar72.998 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)93.587 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)11 93.587 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.589 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -20.589 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.803 -44.564TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.027.213 3.724.188Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.027.213 3.724.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826380BIST