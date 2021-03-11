***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 603.386.463 343.116.474Satışların Maliyeti28 -559.233.428 -327.164.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.153.035 15.952.184BRÜT KAR (ZARAR)44.153.035 15.952.184Genel Yönetim Giderleri29 -2.656.590 -2.488.983Pazarlama Giderleri29 -11.154.584 -6.783.103Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.549.396 4.956.835Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -7.378.225 -8.819.199ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.513.032 2.817.734Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 31.193 3.337.593Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -3.551FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.544.225 6.151.776Finansman Gelirleri33 6.655.110 1.331.508Finansman Giderleri33 -15.981.377 -5.498.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.217.958 1.984.287Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.791.276 69.729Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -3.787.696 -43.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -1.003.580 113.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.426.682 2.054.016DÖNEM KARI (ZARARI)15.426.682 2.054.016Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0Ana Ortaklık Payları27 15.426.682 2.054.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01027000 0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.263.008 -7.818.177Dönem Karı (Zararı)15.426.682 2.054.016Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.426.682 2.054.016Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.442.659 -142.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 2.128.761 1.913.314Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 -52.503Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -52.503Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 233.767 -1.274.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 233.767 -1.274.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9 131.133 -642.514Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 -5.849 442.565Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 136.982 -1.085.079Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.589Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-20.589Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.001.501 -117.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.840.850 -9.729.845Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 802.636 -802.636Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9,37 7.465.544 5.626.996İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37 3.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 7.462.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler160.807 145.096İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 160.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.205.149 -11.298.823Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -39.199.600 -7.233.502Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9,37 -13.574.178 427.542İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -13.574.178Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 176.774 497.268Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,37 702.943 -358.774İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 688.342İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 14.601Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 5.636.497 983.887İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -1.807.124 2.283.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -2.040.204Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 233.080Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-31.971.509 -7.818.177Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 1.708.501 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.410.326 -3.593.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,17 1.690.274 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16-17 -8.021.717 -2.338.659Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000 3.389Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-228.883 -1.258.615FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.556.813 21.799.828Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 47.458.223 22.671.238Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 0Ödenen Temettüler27 -751.410 -751.410Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-150.000 -120.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.883.479 10.387.766NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 9.883.479 10.387.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 15.513.088 5.125.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.396.567 15.513.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 25.396.567 15.513.088Finansal Yatırımlar7 0 802.636Ticari Alacaklar24.555.897 32.105.920İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 8.436 11.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 24.547.461 32.094.138Diğer Alacaklar84.260 245.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 84.260 245.067Türev Araçlar0 93.587Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 0 93.587Stoklar12 37.535.026 26.329.877Peşin Ödenmiş Giderler47.869.922 10.805.610İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 47.869.922 10.805.610Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 2.322.452 282.248ARA TOPLAM137.764.124 86.178.033TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR137.764.124 86.178.033DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar88.739 88.739İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 88.739 88.739Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 1.512.498 1.422.221Maddi Duran Varlıklar17 21.866.030 17.707.440Kullanım Hakkı Varlıkları18 5.453.298 5.474.255Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 72.880 8.503Peşin Ödenmiş Giderler13 2.766.263 630.975Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.552.268 1.677.101Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.311.976 27.009.234TOPLAM VARLIKLAR171.076.100 113.187.267KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 54.552.693 43.574