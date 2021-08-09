***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 562.581.771 213.610.688Satışların Maliyeti28 -512.375.514 -199.682.295TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.206.257 13.928.393BRÜT KAR (ZARAR)50.206.257 13.928.393Genel Yönetim Giderleri29 -2.021.308 -974.438Pazarlama Giderleri29 -8.419.678 -5.313.713Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.845.214 2.603.104Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -5.016.779 -2.420.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.593.706 7.823.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 326.706 26.793Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -1.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.920.412 7.848.609Finansman Gelirleri33 2.419.927 1.788.744Finansman Giderleri33 -17.574.533 -4.265.686SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.765.806 5.371.667Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.509.756 -1.173.451Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -6.509.223 -975.452Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -533 -197.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.256.050 4.198.216DÖNEM KARI (ZARARI)18.256.050 4.198.216Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0Ana Ortaklık Payları27 18.256.050 4.198.216Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01215000 0,02790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.646.320 -5.174.358Dönem Karı (Zararı)18.256.050 4.198.216Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.983.142 2.603.203Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17 1.264.921 970.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler247.160 1.450.953Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 247.160 1.450.953Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler470.055 -116.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 470.055 -116.274Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9 -422.027 141.521Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 25.336 130.658Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -447.363 10.863Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 423.033 156.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.579.762 -12.460.202Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -80.000 802.636Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-37 -25.516.372 6.746.125İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37 -3.888 8.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -25.512.484 6.737.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.858 -103.805İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -31.858 -103.805Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -52.506.013 2.078.818Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -8.676.079 -16.184.408Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-37 28.040.524 -7.257.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 28.040.524 -7.257.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 291.682 952.885Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-37 ş)37 -429.313 -27.216İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 79.837 1.196.441Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 19.618.607 67.582İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -6.370.777 -731.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -6.370.777 -731.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.340.570 -5.658.783Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 3.694.250 484.425YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-362.442 -1.904.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16-17 686.359 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16-17 -1.302.684 -1.904.861Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri253.883 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.300.716 4.104.434Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 33.754.946 4.104.434Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 0Ödenen Temettüler27 -2.454.230 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.291.954 -2.974.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 9.291.954 -2.974.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 25.396.567 15.513.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.688.521 12.538.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 34.688.521 25.396.567Finansal Yatırımlar7 50.000 0Ticari Alacaklar50.272.472 24.555.897İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 12.324 8.436İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 50.260.148 24.547.461Diğer Alacaklar102.817 84.260İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 102.817 84.260Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 0 0Stoklar12 90.041.039 3lmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 55.996.005 47.869.922Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 8.693.229 2.322.452ARA TOPLAM239.844.083 137.764.124TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR239.844.083 137.764.124DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 30.000 0Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar102.040 88.739İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 102.040 88.739Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 1.258.615 1.512.498Maddi Duran Varlıklar17 20.862.801 21.866.030Kullanım Hakkı Varlıkları18 5.813.328 5.453.298Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 123.823 72.880Peşin Ödenmiş Giderler13 1.232.651 2.766.263Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.866.349 1.552.268Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.289.607 33.311.976TOPLAM VARLIKLAR271.133.690 171.076.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 110.955.317 54.552.693Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.088.056 6.088.056Diğer Finansal Yükümlülükler8 0 0Ticari Borçlar31.044.349 2.978.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 31.044.349 2.978.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 1.176.946 885.264Diğer Borçlar1.194.424 1.543.900İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37 814.290 1.243.603İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 380.134 300.297Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.779.302 13.160.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 32.779.302 13.160.695Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 5.402.751 1.708.501Kısa Vadeli Karşılıklar2.219.092 1.804.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 801.123 386.332Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.417.969 1.417.969Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM190.860.237 82.721.899TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER190.860.237 82.721.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.735.605 31.931.321Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.155.936 873.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.155.936 873.751Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar23 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.134.552 876.668Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.026.093 33.681.740TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER200.886.330 116.403.639ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.247.360 54.672.461Ödenmiş Sermaye27 15.028.200 15.028.200Sermaye Düzeltme Farkları27 545.688 545.688Geri Alınmış Paylar (-)27 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-456.192 -229.271Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -456.192 -229.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 4.948.306 4.347.878Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 31.925.308 19.553.284Net Dönem Karı veya Zararı18.256.050 15.426.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.247.360 54.672.461TOPLAM KAYNAKLAR271.133.690 171.076.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 15.028.200 545.688 -334.163 72.998 1.975.695 20.772.861 2.054.016 40.115.295 40.115.295Transferler2.371.670 -317.654 -2.054.016Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-85.522 -72.998 4.198.216 4.039.696 4.039.696Dönem Sonu Bakiyeler27 15.028.200 545.688 -419.685 4.347.365 20.455.207 4.198.216 44.154.991 44.154.991Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 15.028.200 545.688 -229.271 4.347.878 19.553.284 15.426.682 54.672.461 54.672.461Transferler600.428 14.826.254 -15.426.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-226.921 18.256.050 18.029.129 18.029.129Kar Payları-2.454.230 -2.454.230 -2.454.230Dönem Sonu Bakiyeler27 15.028.200 545.688 -456.192 4.948.306 31.925.308 18.256.050 70.247.360 70.247.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.256.050 4.198.216DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-226.921 -85.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -283.651 -106.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56.730 21.381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi35 21.381Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -72.998Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -93.587Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -93.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 20.589Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 20.589DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-226.921 -158.520TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.029.129 4.039.696Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.029.129 4.039.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956117BIST