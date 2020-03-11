***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.03.2020Genel Kurul Tarihi 19.04.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul, Grand Makel Hotel TopkapıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.5 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.7 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,11 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname 2019 Olağan Genel Kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Nisan 2020 Pazar günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu İSTANBUL (GRAND MAKEL HOTEL TOPKAPI Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827106BIST