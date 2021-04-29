***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.03.2021Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe GAZİOSMANPAŞAAdres Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:1 Gaziosmanpaşa, İstanbul (QUBBE LİFE Davet Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması husu