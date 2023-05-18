***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 20.03.2023Genel Kurul Tarihi 09.05.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.7 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması.11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.12 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname 2022 Olağan Genel Kurulu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.05.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152367BIST