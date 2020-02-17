***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMerter Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.İlgili Gelir Tablosunun tetkikinde Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı tutarının 3.174.583,04 TL olduğu görülmektedir. İş bu tutarın önemli bir bölümünü oluşturan 2.371.669,50 TL kısmı S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Kooperatifi İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası olarak Dönem Karının içerisinde mevcuttur. İlgili tutar Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan Geçici Vergi Beyannamesinde İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) olarak bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819474BIST