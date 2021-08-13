***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2021 16:06
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MERTER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
17:231.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:238,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:2310,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0210
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
17:23486,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,63
|Açılış
|: 486,99
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:23
|VKING
|7,60
|4.409.097
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.655.482
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.096.974
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.158.654
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.086.490
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|14.007.295
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|6.309.757
|% -5,56
|
|EDATA
|15,96
|11.707.320
|% -5,28
|
|GARAN
|9,25
|1.027.596.522
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,37
|927.599.035
|% 3,08
|
|SISE
|8,64
|743.340.728
|% 2,61
|
|TUPRS
|100,10
|617.202.603
|% 1,83
|
|THYAO
|12,39
|477.478.705
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,50
|344.764.235
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,37
|927.599.035
|% 3,08
|
|GARAN
|9,25
|1.027.596.522
|% -0,43
|
|SISE
|8,64
|743.340.728
|% 2,61
|
|TSKB
|1,33
|92.764.880
|% 2,31
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5461
|8,5502
|% 0,11
|
|Euro
|10,0774
|10,0843
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,7888
|11,8479
|% 0,25
|
|Frank
|9,2773
|9,3332
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2691
|2,2805
|% -0,07
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|18,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|15,25
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,17
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,06
|
Seans Raporu
17:23
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17:35DARDL
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