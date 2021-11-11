***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.11.2021 14:37
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MERTER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977015
BIST
16:211.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,80
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:219,9203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0788
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:2111,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0925
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:21592,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,94
|Açılış
|: 592,28
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:19
|OZRDN
|8,47
|30.952.638
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|86.910.059
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.520.023
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.667.338
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.144.937
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,74
|2.107.246
|% -9,66
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|TURGG
|132,00
|37.467.596
|% -8,71
|
|PETKM
|7,92
|6.693.281.957
|% 9,24
|
|GARAN
|10,68
|2.659.331.280
|% -0,47
|
|THYAO
|17,86
|1.464.145.310
|% -1,49
|
|TUPRS
|161,50
|967.315.677
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,52
|967.258.366
|% 2,87
|
|PETKM
|7,92
|6.693.281.957
|% 9,24
|
|GARAN
|10,68
|2.659.331.280
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,12
|625.973.847
|% -0,32
|
|ODAS
|1,52
|200.692.789
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|967.258.366
|% 2,87
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9194
|9,9225
|% 0,82
|
|Euro
|11,3811
|11,3904
|% 0,82
|
|Sterlin
|13,2372
|13,3036
|% 0,61
|
|Frank
|10,7099
|10,7744
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6345
|2,6477
|% 0,69
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|7,79
|
|Altın Gr.
|592
|593
|6,26
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.902
|4.000
|47,64
|
|Yarım
|1.886
|1.935
|23,04
|
|Çeyrek
|946
|967
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|0,13
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|-0,52
|