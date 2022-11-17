***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 15:45
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080883
BIST
16:104.556
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -112,72
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:1018,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:1019,2423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0907
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2137
16:101.052,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.052,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,75
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MEGAP
|6,49
|69.863.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|69.863.829
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|132.970.410
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|131.818.478
|% 9,98
|
|KRSTL
|6,73
|84.296.003
|% 9,97
|
|SILVR
|23,76
|16.733.316
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.395.462
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.301.754.044
|% -9,98
|
|KONTR
|194,10
|4.414.112.855
|% -9,97
|
|HEKTS
|46,14
|905.372.709
|% -9,97
|
|THYAO
|107,80
|9.660.799.285
|% 3,06
|
|EREGL
|37,26
|6.078.230.123
|% 0,59
|
|ASELS
|41,08
|5.270.218.692
|% 3,11
|
|KONTR
|194,10
|4.414.112.855
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,62
|2.950.678.443
|% -6,51
|
|EKGYO
|5,50
|1.736.622.416
|% -0,54
|
|ALBRK
|3,13
|978.998.465
|% 1,62
|
|VAKBN
|9,62
|2.950.678.443
|% -6,51
|
|HALKB
|9,91
|2.759.731.587
|% -3,60
|
|ISCTR
|9,55
|2.522.626.497
|% -3,73
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6094
|18,6223
|% 0,18
|
|Euro
|19,2285
|19,2400
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,8865
|21,9962
|% -0,91
|
|Frank
|19,4902
|19,6077
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,18
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-12,27
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,37
|
|Cumhuriyet
|7.043
|7.149
|-55,00
|
|Tam
|7.004
|7.118
|-44,00
|
|Yarım
|3.402
|3.480
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.739
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,49
|-0,33
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-1,58
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -127, 8 kaybederek (% -2.51 ) 4, 968
-
16:23XU100
Endeks 4, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 47 altında . İşlem hacmi 88, 964.00 milyon TL de
-
16:23AZTEK
Yüzde -8.29 oranında düşüşle 26.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 108, 195 adet işlem
-
16:22AZTEK
Yüzde -8.22 oranında düşüşle 26.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 096, 623 adet işlem
-
16:20MNDRS
Yüzde -8.63 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 457, 302 adet işlem