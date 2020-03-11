***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnası.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AYES, TREAYES00011 Peşin 0,0500000 5 0 0,0500000 5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.05.2020 22.05.2020 21.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AYES, TREAYES00011 0 0Ek Açıklamalar1- Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2019 bilançosunda dönem net kârı 2.381.930,54 TL iken Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 2.054.016,00 TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızdaki "net dağıtılabilir dönem kârı" ile TTK ve Vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârından" düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır. Şirket'in 31.12.2019 tarihli bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,2- Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından ödenmiş sermayemizin %5'ine (yüzde beşine) tekabül eden 751.410 TL (Yedi yüz elli bir bin dört yüz on TL) tutarındaki bedelin 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına,3- Yasal kayıtlarda olağanüstü yedekler hesabından ve TMS'ye göre hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosunda ise geçmiş yıllar kârlarından karşılanmak üzere 150.000 TL tutarında Eğitim Fonunun üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesine ve bu hususlarla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine,Yukarıdaki tüm maddelerin 19 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.028.2002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.328.606,58Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.984.287 2.425.802,454. Vergiler ( - ) 69.729 43.871,915. Net Dönem Kârı 2.054.016 2.381.930,546. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 513,05 513,058. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.053.502,95 2.381.930,54Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 2.053.502,95 2.381.930,549. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 57.100 57.10010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.110.602,95 2.438.517,4911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Sened