***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.05.2020 18:42
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi COVİD-19 NEDENİYLE İLERİKİ BİR TARİHE ERTELENEN GENEL KURUL SEBEBİYLE PLANLANAN KAR DAĞITIM TEKLİFİNİN UYGULANMA OLASILIĞI KALMAMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde hem bu uygulamalara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler izlenerek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.
Karar Tarihi 11.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnası.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYES, TREAYES00011 Peşin 0,0500000 5 0 0,0500000 5
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYES, TREAYES00011 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.03.2020 tarihinde aldığı karar ile 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde hem bu uygulamalara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.
İleriki bir tarihe ertelenen genel kurul sebebiyle planlanan kar dağıtım teklifinin uygulanma olasılığı kalmamıştır. Süreçle ilgili gelişmeler izlenerek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.028.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.328.606,58
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.984.287 2.425.802,45
4. Vergiler ( - ) 69.729 43.871,91
5. Net Dönem Kârı 2.054.016 2.381.930,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 513,05 513,05
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.053.502,95 2.381.930,54
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 2.053.502,95 2.381.930,54
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 57.100 57.100
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.110.602,95 2.438.517,49
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 2.371.669,5
19. Olağanüstü Yedek 0 9.747,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 751.410 751.410
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 751.410 0 35,6 0,05 5
TOPLAM 751.410 0 35,6 0,05 5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnası.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844570
BIST