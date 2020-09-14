***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hak Kullanım Tarihinin GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hak kullanım tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle güncellenmesi.Karar Tarihi 11.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.09.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnası.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AYES, TREAYES00011 Peşin 0,0500000 5 0 0,0500000 5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 10.10.2020 12.10.2020 14.10.2020 13.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)10.10.2020 12.10.2020 10.10.2020 12.10.2020Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AYES, TREAYES00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Genel Kurul Toplantısı'nda 10 Ekim 2020 olarak belirlenen kar payı ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesinden dolayı Hak Kullanım tarihinin 12 Ekim 2020 olarak güncellenmesi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.028.2002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.328.606,58Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.984.287 2.425.802,454. Vergiler ( - ) 69.729 43.871,915. Net Dönem Kârı 2.054.016 2.381.930,546. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 513,05 513,058. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.053.502,95 2.381.930,54Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 2.053.502,95 2.381.930,549. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 57.100 57.10010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.110.602,95 2.438.517,4911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 2.371.669,519. Olağanüstü Yedek 0 9.747,9920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 751.410 751.410Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 751.410 0 35,6 0,05 5TOPLAM 751.410 0 35,6 0,05 5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnası.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874962BIST