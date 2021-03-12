***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnasıGenel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnasıNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AYES, TREAYES00011 Peşin 0,1000000 10 0 0,1000000 10Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 11.05.2021 18.05.2021 17.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AYES, TREAYES00011 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.1- Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2020 bilançosunda dönem net kârı 12.008.556,08 TL iken Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 15.426.682,00 TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızdaki "net dağıtılabilir dönem kârı" ile TTK ve Vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârından" düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır. Şirket'in 31.12.2020 tarihli bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,2- Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından ödenmiş sermayemizin %10'una (yüzde onuna) tekabül eden 1.502.820 TL (Bir milyon beş yüz iki bin sekiz yüz yirmi TL) tutarındaki bedelin 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına,3- Yine, Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından 200.000 TL tutarında Eğitim Fonunun üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesine ve bu hususlarla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine,Yukarıdaki tüm maddelerin 12 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Ayes Kar Dağıtım tablosu-2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.028.2002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.329.119,63Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 20.217.958 15.796.251,754. Vergiler ( - ) 4.791.276 3.787.695,675. Net Dönem Kârı 15.426.682 12.008.556,086. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 600.427,8 600.427,88. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.826.254,2 11.408.128,28Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 69.317,5 69.317,510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.895.571,7 11.477.445,7811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 11.408.128,2820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 1.502.820Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.502.820 0 13,09 0,1 10TOPLAM 1.502.820 0 13,09 0,1 10Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasındaki stopaj istisnası.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917951BIST