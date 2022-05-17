***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Daha önce yönetim kurulu tarafından teklif edilen %15 oranındaki kar payı dağıtım teklifinin %20 olarak Genel Kurulda kabul edilmesinden dolayıKarar Tarihi 29.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Dağıtılacak Tutarın 3.002.924,87 TL'si 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasından dolayı stopaj istisnası uygulanmıştır.Kalan Net kısım olan 2.715,13 TL %10 stopaja tabi olarak hesaplanmıştır. Özet : 6111 Sayılı Kanundan gelen tutar : 3.002.924,87 TL (Stopajsız) Geçmiş Yıl Karından dağıtılacak tutar : Brüt 3.016,81 TL Stopaj : 301,68 TL (%10) Toplam Net Dağıtım Tutarı : 3.005.640 TLGenel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Dağıtılacak Tutarın 3.002.924,87 TL'si 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasından dolayı stopaj istisnası uygulanmıştır.Kalan Net kısım olan 2.715,13 TL %10 stopaja tabi olarak hesaplanmıştır.Özet :6111 Sayılı Kanundan gelen tutar : 3.002.924,87 TL (Stopajsız)Geçmiş Yıl Karından dağıtılacak tutar : Brüt 3.016,81 TLStopaj : 301,68 TL (%10)Toplam Net Dağıtım Tutarı : 3.005.640 TLNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AYES, TREAYES00011 Peşin 0,2000200 20,002 0,009999 0,2000000 20Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.06.2022 01.06.2022 03.06.2022 02.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)01.06.2022 02.06.2022 01.06.2022 02.06.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AYES, TREAYES00011 0 0Ek AçıklamalarDağıtılacak Tutarın 3.002.924,87 TL'si 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasından dolayı stopaj istisnası uygulanmıştır.Kalan Net kısım olan 2.715,13 TL %10 stopaja tabi olarak hesaplanmıştır.Özet :6111 Sayılı Kanundan gelen tutar : 3.002.924,87 TL (Stopajsız)Geçmiş Yıl Karından dağıtılacak tutar : Brüt 3.016,81 TLStopaj : 301,68 TL (%10)Toplam Net Dağıtım Tutarı : 3.005.640 TLEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.028.2002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.929.547,43Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 46.524.636 41.823.222,34. Vergiler ( - ) 10.634.888 11.022.885,55. Net Dönem Kârı 35.889.748 30.800.336,86. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.076.092,57 1.076.092,578. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.813.655,43 29.724.244,23Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 37.474,94 37.474,9410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.851.130,37 29.761.719,1711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 29.724.244,2320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 3.005.640Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 3.005.640 0 10,1 0,2 20TOPLAM 3.005.640 0 10,1 0,2 20Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıDağıtılacak Tutarın 3.002.924,87 TL'si 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Kayda Alınan Emtia Karşılığından Dağıtılmasından dolayı stopaj istisnası uygulanmıştır.Kalan Net kısım olan 2.715,13 TL %10 stopaja tabi olarak hesaplanmıştır.Özet :6111 Sayılı Kanundan gelen tutar : 3.002.924,87 TL (Stopajsız)Geçmiş Yıl Karından dağıtılacak tutar : Brüt 3.016,81 TLStopaj : 301,68 TL (%10)Toplam Net Dağıtım Tutarı : 3.005.640 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031024BIST