***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.02.2023 16:43
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Yenilenmesi ile Ana Sözleşmenin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6.Maddesinin Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli toplantısında
- Şirketimizin 75.141.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı izin geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları arasında olmak üzere 5 (beş) yıl uzatılmasına,
- Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payların her birinin 1 (Bir) TL itibari değerde 30.056.400 adet paya ayrılmasına olanak sağlayacak şekilde şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
- Esas Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra söz konusu tadilin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112699
BIST