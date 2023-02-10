***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Yenilenmesi ile Ana Sözleşmenin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6.Maddesinin Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli toplantısında- Şirketimizin 75.141.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine,- Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı izin geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları arasında olmak üzere 5 (beş) yıl uzatılmasına,- Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payların her birinin 1 (Bir) TL itibari değerde 30.056.400 adet paya ayrılmasına olanak sağlayacak şekilde şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,- Esas Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra söz konusu tadilin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112699BIST