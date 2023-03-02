***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2023 13:55
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Yenilenmesi ile Ana Sözleşmenin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6.Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 75.141.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı izin geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları arasında olmak üzere 5 (beş) yıl uzatılmasına, bu kapsamda Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payların her birinin 1 (Bir) TL itibari değerde 30.056.400 adet paya ayrılmasına olanak sağlayacak şekilde şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.03.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme 6'ncı maddesi tadil onayı için Ticaret Bakanlığı'na başvurulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119097
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
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|Önceki Kapanış
|: 5.261
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5.298
En Düşük
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18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:051.127,70
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|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
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|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
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|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
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