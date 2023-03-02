***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Yenilenmesi ile Ana Sözleşmenin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6.Maddesinin Tadiline İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 75.141.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı izin geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları arasında olmak üzere 5 (beş) yıl uzatılmasına, bu kapsamda Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payların her birinin 1 (Bir) TL itibari değerde 30.056.400 adet paya ayrılmasına olanak sağlayacak şekilde şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.03.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme 6'ncı maddesi tadil onayı için Ticaret Bakanlığı'na başvurulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119097BIST