***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.05.2023 16:14
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Yenilenmesi ile Ana Sözleşmenin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6.Maddesinin Esas Sözleşme Tadilinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.05.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Yenilenmesi ile Ana Sözleşmenin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6.Maddesinin Esas Sözleşme Tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni-Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152371
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
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|Önceki Kapanış
|: 4.662
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4.700
En Düşük
4.489
18:0519,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0436
|Açılış
|: 20,4500
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|Önceki Kapanış
|: 20,2800
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19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
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|Açılış
|: 22,0000
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|Önceki Kapanış
|: 21,9000
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21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
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|Açılış
|: 1.245,26
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|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
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1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7903
|19,7945
|% 0,19
|
|Euro
|21,3283
|21,3374
|% -0,50
|
|Sterlin
|24,5241
|24,6471
|% -0,27
|
|Frank
|21,7935
|21,9248
|% -0,47
|
|Riyal
|5,2628
|5,2892
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-24,74
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.245
|-14,22
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.451
|4.601
|16,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.294
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,91
|75,91
|-1,05
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Seans Raporu
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