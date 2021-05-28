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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

28.05.2021 18:44



***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerji Santrali (GES)
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
472.000 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Koşulları
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
İzmir fabrikamızın elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı ve olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Ege Solar Teknolojik Çözümler San.Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/05/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 28.05.2021 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden
İzmir fabrikamızın ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir kısmını karşılamak ve imalat girdi maliyetlerimizde önemli bir tutar teşkil eden elektrik birim maliyetimizi düşürmek ve sürdürülebilir karlılığımıza katkı sağlamak amacıyla .
İzmir Kemalpaşada kurulu fabrikamız çatısı üzerine 1020 kWp (900 kW) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) alımı için anlaşılmıştır. Söz konusu alım, Yatırım Teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviği ile yapılacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938786


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Tam 3.433 3.521 47,72  
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Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,08  
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