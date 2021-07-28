***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
28.07.2021 16:42
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, 10.417 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.07.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
6.967.306,28 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%2,77
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%46,36
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,07
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%31,86
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,15
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketin ileride olası üretim tesisi kurulumunda kullanılmak üzere ilave olarak 10.417 m2 arsa tahsisi yapılmakta olup, şirketin faaliyetlerine orta-uzun vadede olumlu yansıması öngörülmektedir.
Karşı Taraf
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/07/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa tahsis bedelleri 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ALOSBİ Müteşebbis Heyeti tarafından belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.07.2021 tarihli kararına istinaden
Alosbi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 20.000 m2 alanlı arsamızın, organize yönetimi imar planları çerçevesinde olası yatırımlar için yetersiz kalma ihtimaline binaen ilave olarak Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan 105 ada 1 parsel numaralı 10.417 m2 arsanın alımı tamamlanmıştır. Bu satınalma ile birlikte Şirketimizin Alosbi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsa payı 30.417 m2'ye ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952266
BIST