***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, 10.417 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28.07.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli6.967.306,28 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%2,77Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%46,36Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,07Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%31,86İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,15Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.07.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketin ileride olası üretim tesisi kurulumunda kullanılmak üzere ilave olarak 10.417 m2 arsa tahsisi yapılmakta olup, şirketin faaliyetlerine orta-uzun vadede olumlu yansıması öngörülmektedir.Karşı TarafAliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/07/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa tahsis bedelleri 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ALOSBİ Müteşebbis Heyeti tarafından belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.07.2021 tarihli kararına istinadenAlosbi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 20.000 m2 alanlı arsamızın, organize yönetimi imar planları çerçevesinde olası yatırımlar için yetersiz kalma ihtimaline binaen ilave olarak Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan 105 ada 1 parsel numaralı 10.417 m2 arsanın alımı tamamlanmıştır. Bu satınalma ile birlikte Şirketimizin Alosbi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsa payı 30.417 m2'ye ulaşmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952266BIST