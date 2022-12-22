***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa Niteliğinde BinaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Ressam Halim Sokak N5 İSTANBUL - 590 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.12.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli41.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)7,56%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)276,15%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8,68%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)78,80%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,10%Alım KoşullarıPEŞİNİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.12.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım / OlumluKarşı TarafGerçek kişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğer Tespiti ve Pazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.12.2022-2022OZL00361Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEge Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar42.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz yatırım ve büyüme faaliyetleri kapsamında İstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan Arsa nitelikli, 590 m2 alanlı 5 katlı binayı Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 22.12.2022 tarih 2022OZL00361 sayılı raporu ile tespit edilen 42.000.000 TL ekspertiz değeri üzerinden pazarlık yapılarak 41.500.000 TL'ye peşin bedelle satın alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Gerekli devir işlemleri yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089255BIST