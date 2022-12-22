***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
22.12.2022 17:59
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa Niteliğinde Bina
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Ressam Halim Sokak N5 İSTANBUL - 590 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.12.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üye Bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
41.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
7,56%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
276,15%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,68%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
78,80%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,10%
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.12.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım / Olumlu
Karşı Taraf
Gerçek kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değer Tespiti ve Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.12.2022-2022OZL00361
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
42.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz yatırım ve büyüme faaliyetleri kapsamında İstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan Arsa nitelikli, 590 m2 alanlı 5 katlı binayı Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 22.12.2022 tarih 2022OZL00361 sayılı raporu ile tespit edilen 42.000.000 TL ekspertiz değeri üzerinden pazarlık yapılarak 41.500.000 TL'ye peşin bedelle satın alınmasına o
y birliğiyle karar verilmiştir. Gerekli devir işlemleri yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089255
BIST