***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.10.2020 16:03
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4335 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883292
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:007,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:009,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0453
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:00486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PINSU
|9,24
|210.598.466
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.216.103
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|66.884.025
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|78.547.707
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|SISE
|6,80
|1.105.511.055
|% -0,58
|
|GARAN
|7,03
|1.092.060.723
|% -0,99
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,86
|440.482.278
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,21
|391.476.226
|% -1,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9640
|7,9685
|% 0,39
|
|Euro
|9,4290
|9,4366
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3549
|10,4068
|% -0,01
|
|Frank
|8,7493
|8,8020
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-3,07
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-0,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS