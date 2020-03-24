***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız, yaşanan bu süreçte üretim faaliyetlerimizi etkileyecek önemli derecede bir husus şuan için bulunmamaktadır. Süreç dikkate alınarak iş akışımızda önemli bir gelişme ortaya çıkarsa kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831728BIST