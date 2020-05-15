AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3725
|8,4145
|% 0,50
|Frank
|7,0487
|7,0912
|% -0,36
|Riyal
|1,8263
|1,8354
|% -0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-8,63
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,23
|Cumhuriyet
|2.467
|2.512
|-6,80
|Tam
|2.539
|2.578
|-7,00
|Yarım
|1.239
|1.260
|-3,40
|Çeyrek
|620
|630
|-1,70
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,17
|0,52
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,11
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|2,48
Seans Raporu
- 17:59CELHA Yüzde 6.40 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 553 adet işlem
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, YKBNK
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PGSUS, TAVHL
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2107, 69 artarak (% 2.27 ) 95, 118
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, KLGYO, EGGUB, TKURU, SERVE, SELGD, DIRIT