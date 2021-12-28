***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan arsa ve binalar, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında maliyet değeri ile değerlenmektedir. 09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun'un 11.maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31. maddesine ilave hüküm gereğince taşınmazlar için yeniden değerleme yapılması olanağı sağlanmıştır. Bu doğrultuda Şirketimiz aktifine kayıtlı bulunan arsa ve binaların yeniden değerlemesi yapılmıştır. Yeniden değerleme sonrasında Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan bilançomuzdaki aktif değerler aşağıdaki gibi olacaktır. Net değerleme artış tutarı Özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilerek 31.12.2021 bilançomuzda görülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. AçıklamaYeniden Değerleme Öncesi Maliyet DeğeriYeniden Değerleme Sonrası TutarNet Değer ArtışıArsalar 4.503.989,54 TL. 10.989.102,68 TL. 6.485.113,14 TL.Binalar 7.188.627,17 TL. 22.917.578,35 TL. 15.728.951,18 TL11.692.616,71 TL.33.906.681,04 TL.22.214.064,32 TL.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986707BIST