***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 17:41
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan arsa ve binalar, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında maliyet değeri ile değerlenmektedir. 09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun'un 11.maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31. maddesine ilave hüküm gereğince taşınmazlar için yeniden değerleme yapılması olanağı sağlanmıştır. Bu doğrultuda Şirketimiz aktifine kayıtlı bulunan arsa ve binaların yeniden değerlemesi yapılmıştır. Yeniden değerleme sonrasında Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan bilançomuzdaki aktif değerler aşağıdaki gibi olacaktır. Net değerleme artış tutarı Özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilerek 31.12.2021 bilançomuzda görülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Açıklama
Yeniden Değerleme Öncesi Maliyet Değeri
Yeniden Değerleme Sonrası Tutar
Net Değer Artışı
Arsalar 4.503.989,54 TL. 10.989.102,68 TL. 6.485.113,14 TL.
Binalar 7.188.627,17 TL. 22.917.578,35 TL. 15.728.951,18 TL
11.692.616,71 TL.
33.906.681,04 TL.
22.214.064,32 TL.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986707
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0199
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,8474
En Düşük
11,7630
18:0513,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4135
En Düşük
13,3150
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7859
|11,8066
|% -0,13
|
|Euro
|13,2954
|13,3645
|% -0,16
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,34
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,89
|78,89
|0,67
|