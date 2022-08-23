***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 18:18
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atabey Güneş Enerjisi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda alınan kararlar tescil ve ilan olunmuş olup aşağıda detaylı bilgi paylaşılmıştır.
Şirketimizin % 100 oranında bağlı ortaklarından Atabey Güneş Enerjisi Anonim Şirketi' nin ünvanı, demir çelik sektöründe faaliyet göstermek üzere, "Ayes Demir Çelik Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.
50.000,00 TL olan sermayesi, 1.950.000,00 TL artırılarak 2.000.000,00 TL' ye yükseltilmiştir.
Yapılan değişiklik 22.08.2022 tarihli, 10644 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057846
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
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|Önceki Kapanış
|: 3.062
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3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
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|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
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1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1104
|18,1174
|% 0,29
|
|Euro
|18,0602
|18,0786
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4069
|21,5142
|% 1,11
|
|Frank
|18,7401
|18,8530
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8088
|4,8329
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|13,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.852
|6.921
|39,00
|
|Yarım
|3.339
|3.384
|19,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|2,99
|