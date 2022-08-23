***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAtabey Güneş Enerjisi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda alınan kararlar tescil ve ilan olunmuş olup aşağıda detaylı bilgi paylaşılmıştır.Şirketimizin % 100 oranında bağlı ortaklarından Atabey Güneş Enerjisi Anonim Şirketi' nin ünvanı, demir çelik sektöründe faaliyet göstermek üzere, "Ayes Demir Çelik Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.50.000,00 TL olan sermayesi, 1.950.000,00 TL artırılarak 2.000.000,00 TL' ye yükseltilmiştir.Yapılan değişiklik 22.08.2022 tarihli, 10644 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057846BIST