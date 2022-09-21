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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2022 18:54
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması ve yatırımların desteklenmesi amacıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip firmalara yönelik olarak, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" kullandırılması imkanı getirilmiştir.
Bunun üzerine
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yatırım Taahütlü Avans Kredisi başvurusunun Yatırım Teşvik Belgesi alınması şartına bağlı olduğundan dolayı, bina inşaatı ve makine-teçhizat sabit yatırım tutarı 97.915.000 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Bu teşvik belgesine göre, Yatırımın Finansmanı %10 oranında  9.715.000 TL  özkaynaklar, %90 oranında 88.200.000 TL yabancı kaynaklardan ibarettir.     
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan 21.09.2022 tarih ve 541345 belge no.lu Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanabileceğimiz destek unsuru yalnızca KDV istisnasıdır.
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisinin Şirketimize tahsis edilmesi durumunda
İzmir Aliağa'daki Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) içinde yer alan sanayi arsamızda Çelik Hasır ve Tavlı Tel imalatına ilişkin bina ve makine-teçhizat yatırımı Yönetim Kurulunda karara bağlanacaktır.
Uygun kredi koşullarının oluşmaması durumunda Yatırım Teşvik Belgesi iptal edilecektir.
                
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064579


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