***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Almanya kalite standartlarına uygunluğu gösterir KIT (Almanya Çelik Hasır Ürün Uygunluk) Belgesi almaya hak kazanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065457BIST