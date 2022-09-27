***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 14:30
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Almanya kalite standartlarına uygunluğu gösterir KIT (Almanya Çelik Hasır Ürün Uygunluk) Belgesi almaya hak kazanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065457
BIST
16:443.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 36,16
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:4418,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:4417,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0789
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:44973,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,01
|Açılış
|: 973,41
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:44
|BAGFS
|26,48
|209.340.820
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|100.203.408
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.613.047
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|418.760.153
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|17.430.105
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.152.708
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.735.005
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,84
|1.075.760.636
|% -9,65
|
|SKBNK
|2,06
|1.360.022.230
|% -9,65
|
|THYAO
|71,85
|3.841.542.814
|% 3,53
|
|GARAN
|20,06
|2.883.469.965
|% 4,10
|
|TSKB
|2,54
|2.805.067.310
|% -3,05
|
|YKBNK
|7,41
|2.709.355.292
|% 6,93
|
|SASA
|68,00
|2.465.318.600
|% 2,49
|
|TSKB
|2,54
|2.805.067.310
|% -3,05
|
|SKBNK
|2,06
|1.360.022.230
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,06
|1.951.336.004
|% 3,31
|
|YKBNK
|7,41
|2.709.355.292
|% 6,93
|
|ISCTR
|8,00
|2.441.153.251
|% 4,30
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4699
|18,4968
|% 0,12
|
|Euro
|17,7951
|17,8131
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,8437
|19,9432
|% 0,91
|
|Frank
|18,6524
|18,7648
|% 0,79
|
|Riyal
|4,8988
|4,9233
|% 0,12
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|17,03
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.679
|-30,00
|
|Tam
|6.619
|6.691
|12,00
|
|Yarım
|3.220
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.636
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|1,97
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59ESCAR
Yüzde 4.52 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 376, 786 adet işlem
-
16:57YKBNK
Yüzde 6.35 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 259, 203 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 51, 564.00 milyon TL de
-
16:52CRDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 467, 026 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TUPRS