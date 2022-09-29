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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.09.2022 14:16
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı-Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000
Mevcut Sermaye (TL) 15.028.200
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.056.400

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
AYES, TREAYES00011 15.028.200 15.028.200,000 100,00000 AYES, TREAYES00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 15.028.200 15.028.200,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.028.200


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
1-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı toplantısında 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.028.200 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl karlarından) karşılanmak suretiyle 15.028.200 TL (%100 oranında) artırılarak 30.056.400 TL'ye çıkarılmasına ve Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 15.028.200 TL'nin 19.09.2022 tarihinde ilgili hesaptan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Ömer Ergenç tarafından 22.09.2022 tarihinde düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporu ile anlaşılmıştır.
2-Bu çerçevede Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir.
Kararımıza istinaden İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Artırımı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065884


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