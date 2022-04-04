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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2022 12:56
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@ayescelik.com
ayes@ayescelik.com
yatirimciiliskileri@ayescelik.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HALİL DOĞAN GENEL MÜDÜR 01.01.2014 0-212 481 50 50 yatirimciiliskileri@ayescelik.com
ERKAN GÜÇLÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ 01.07.2008 0-212 481 50 50 yatirimciiliskileri@ayescelik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015369


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BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 18,95 131.716.802 % 9,98  
ULUSE 137,00 1.612.353 % 9,95  
DAPGM 22,56 163.123.523 % 9,94  
LIDER 20,50 3.144.803 % 9,92  
GEREL 4,79 38.775.902 % 9,86  
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13:04 Alış Satış %  
Dolar 14,7115 14,7163 % 0,22  
Euro 16,2016 16,2074 % -0,06  
Sterlin 19,2442 19,3408 % 0,24  
Frank 15,8069 15,9022 % 0,03  
Riyal 3,9107 3,9303 % 0,21  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 0,87  
Altın Gr. 912 912 3,06  
Cumhuriyet 6.043 6.135 22,00  
Tam 6.018 6.168 23,91  
Yarım 2.909 2.984 11,57  
Çeyrek 1.459 1.492 5,78  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 0,04  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,06  
B. Petrol 103 103 -0,94  
Seans Raporu 13:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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