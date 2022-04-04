***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2022 12:56
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@ayescelik.com
ayes@ayescelik.com
yatirimciiliskileri@ayescelik.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HALİL DOĞAN GENEL MÜDÜR 01.01.2014 0-212 481 50 50 yatirimciiliskileri@ayescelik.com
ERKAN GÜÇLÜ MUHASEBE MÜDÜRÜ 01.07.2008 0-212 481 50 50 yatirimciiliskileri@ayescelik.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015369
BIST
13:052.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 35,18
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.287
En Düşük
2.264
13:0514,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0335
|Açılış
|: 14,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
13:0516,2101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0078
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1993
13:05911,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,35
|Açılış
|: 911,50
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler13:04
|IPEKE
|18,95
|131.716.802
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.612.353
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|163.123.523
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.144.803
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.775.902
|% 9,86
|
|PAPIL
|19,88
|13.545.112
|% -4,15
|
|CASA
|102,60
|185.686
|% -4,11
|
|SNKRN
|29,00
|103.270
|% -3,33
|
|SONME
|34,54
|3.267.591
|% -3,09
|
|BASCM
|3,29
|40.545
|% -2,66
|
|SISE
|16,26
|1.579.975.572
|% 5,79
|
|GARAN
|12,47
|1.420.409.661
|% 0,16
|
|ASELS
|25,32
|1.409.912.515
|% 2,18
|
|KOZAL
|157,90
|1.353.230.839
|% 9,05
|
|THYAO
|33,00
|1.293.587.066
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,49
|1.201.093.323
|% 4,18
|
|KARSN
|5,82
|999.470.369
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,44
|1.056.118.924
|% 1,78
|
|GARAN
|12,47
|1.420.409.661
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|378.623.509
|% 3,92
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7115
|14,7163
|% 0,22
|
|Euro
|16,2016
|16,2074
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,2442
|19,3408
|% 0,24
|
|Frank
|15,8069
|15,9022
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9107
|3,9303
|% 0,21
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,87
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|22,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,91
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|11,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,94
|