***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2020Karar Sayısı602Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı1- Şirketimizin, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup onaylanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tabloları ve Dipnotları ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirket'imizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Mustafa TUNCEL Abdulkerim DÜNDAR Kenan YEŞİLHARKYönetim Kurulu Başkanı Yön. Kur. Başkan Vekili Yön. Kur. ÜyesiHamdi YÜCE Faris KAYAYön. Kur. Üyesi Yön. Kur. Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826388BIST